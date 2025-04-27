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При посадке в Самаре в пассажирский самолет ударила молния

Aviaincident: Российский самолет получил удар молнии во время посадки в Самаре
Фото: iStock/ Teka77

Фото: iStock/ Teka77

Самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Об этом сообщил Teлеграм-канал Aviaincident.
Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.

Отмечалось, что тогда воздушное судно находилось на высоте 1,8 тысячи метров. Несмотря на случившееся, пилоты не объявляли сигналов срочности и бедствия. Самолет успешно приземлился в Самаре.

Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в соцсети X.

Отмечалось, что число пострадавших увеличилось до 1139.

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Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды
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Крупный банный комплекс горит на востоке Москвы – видео
Крупный банный комплекс «Усадьба Банная» горит на востоке Москвы
27 апреля 2025, 16:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На востоке Москвы горит элитный банный комплекс «Усадьба Банная». Об этом пишет Telegram-канал 112.
Отмечается, что огонь охватил семь строений общей площадью 1500 квадратных метров. Пожар полыхает в Богородском районе столицы.

Посетителей и персонал оперативно эвакуировали. По предварительной версии, никто не пострадал.

Причина возгорания пока неизвестна – её установят после полной ликвидации огня.

В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар. К устранению возгорания подключили пожарный поезд и вертолёты ведомства, которые набирают воду в ближайших водоёмах. Пока пожарным не удалось остановить открытый огонь. Тушение затрудняет плотная застройка территории.

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Агенту СБУ предъявили обвинение в совершении теракта против генерала Москалика
Игнату Кузину предъявили обвинение в совершении теракта против Ярослава Москалика
27 апреля 2025, 15:14

Фото: iStock/Diy13

Украинскому агенту Игнату Кузину предъявили обвинение в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Задержанный полностью признал свою вину. С ним продолжают проводить следственные действия, в рамках которых он подробно рассказывает о совершённом им теракте. В суд уже направили ходатайство о его аресте.

Отмечается, что украинские спецслужбы, выступившие заказчиками теракта, пообещали агенту Кузину в общей сложности 18 тысяч долларов за совершённое преступление.

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Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды
27 апреля 2025, 15:03

Фото: iStock/ Jordi Mora Igual

Сергей Егоров, который убил девять человек в Тверской области, объявил, что желал лишь напугать жертв охотничьим ружьем, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Так, Сергей Егоров пошел за охотничьим ружьем не с целью убийства, а для устрашения своих обидчиков. Но разборки переросли в драку, которая закончилась убийством.

Вооруженный житель Тверской области расправился с пятью мужчинами и четырьмя женщинами. Из компании выжила только одна девушка, у которой получилось спрятаться

Массовое убийство людей под Тверью случилось в 2017 году. Сергея Егорова, убившего своих обидчиков, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

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Количество пострадавших от взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 1139 человек
27 апреля 2025, 13:02

Фото: iStock/ Oleksiy Samsonov

Больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в соцсети X.
Отмечалось, что число пострадавших увеличилось до 1139.

«Значительная часть пожара уже потушена, продолжаются работы по ликвидации оставшихся 20%», — уточнила Мохаджерани.

Она обратила внимание, что ситуация контролируют, а часть пострадавших перевезли в больницы Шираза и Лурестана с помощью воздушного транспорта.

Взрыв произошел днем вчера днем на складе с химикатами, хотя, по некоторым данным, он связан с возгоранием топливного резервуара. Грохот был таким сильным, что его слышали на острове Кешм, который расположен в 20 км от порта. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.

Власти Ирана расследуют причин катастрофы. Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Кахремани подтвердил смерть 25 человек.

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Обладательнице титула «Мисс Россия» грозит тюремное заключение
Мисс России-2015 Софии Никитчук грозит до двух лет лишения свободы
27 апреля 2025, 12:48

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Мисс России-2015 Софии Никитчук грозит до двух лет тюрьмы за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в отношении модели было возбуждено уголовное дело после того, как она попыталась пронести через зелёный коридор в аэропорту Внуково ювелирные изделия стоимостью 12 миллионов рублей. Это произошло в октябре прошлого года.

Таможенники обнаружили в багаже Никитчук часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, которые по законодательству необходимо декларировать.

Модель заявила, что это личные вещи, поэтому не стала ничего оформлять. В результате, её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,1 миллиона рублей.

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