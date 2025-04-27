При посадке в Самаре в пассажирский самолет ударила молния

Фото: iStock/ Teka77
Самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Об этом сообщил Teлеграм-канал Aviaincident.
Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.
Отмечалось, что тогда воздушное судно находилось на высоте 1,8 тысячи метров. Несмотря на случившееся, пилоты не объявляли сигналов срочности и бедствия. Самолет успешно приземлился в Самаре.
Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в соцсети X.
Отмечалось, что число пострадавших увеличилось до 1139.
Читайте также:
Крупный банный комплекс горит на востоке Москвы – видео
Агенту СБУ предъявили обвинение в совершении теракта против генерала Москалика
Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды
Отмечалось, что тогда воздушное судно находилось на высоте 1,8 тысячи метров. Несмотря на случившееся, пилоты не объявляли сигналов срочности и бедствия. Самолет успешно приземлился в Самаре.
Ранее сообщалось, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью после сильного взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в соцсети X.
Отмечалось, что число пострадавших увеличилось до 1139.
Читайте также:
Крупный банный комплекс горит на востоке Москвы – видео
Агенту СБУ предъявили обвинение в совершении теракта против генерала Москалика
Убивший девять человек под Тверью стрелок заявил, что хотел их напугать из-за обиды
Ольга Енгалычева