Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу

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Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, которую обнаружили в мусорном баке, об это сообщает «РИА Новости».
Напомним, труп девушки-подростка обнаружили в мусорном баке 22 января. Её тело было перетянуто верёвками, сложено пополам и упаковано в баул с вещами.
По подозрению в убийстве задержали возлюбленного убитой Марка Попова.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, 28-летней мужчина убил свою девушку, находясь в состоянии наркотического опьянения, а после прислал фотографии её трупа друзьям. На заседание суда он пришёл с перебинтованными руками и сообщил, что отморозил их, пока бегал бегал по городу голым в крови.
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По подозрению в убийстве задержали возлюбленного убитой Марка Попова.
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Евгения Парфентьева