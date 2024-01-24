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В Первоуральске месячный мальчик скончался во время празднования Дня рождения

24 января 2024, 15:44
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Месячный мальчик скончался, пока его родители праздновали День рождения, об этом сообщает Детская городская больница Первоуральска на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался», — сообщили представители детского медучреждения.

Известно, что врач педиатр навестил семью, в которой погиб ребёнок, в этот же день, однако, мать находилась в столь сильном состоянии алкогольного опьянения, что не смогла вспомнить события минувшего дня.


При этом, что станет с родителями скончавшегося малыша — пока неизвестно.

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#педиатр
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Расследование заказного поджога автомобиля в Подмосковье выявило организацию незаконной миграции
24 января 2024, 16:40

Фото: Istockphoto / Wirestock

Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили после поджога приезжими из Таджикистана автомобиля жителя Подмосковья по приказу криминального авторитета. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова рассказала, что полицейские задержали в Пушкине криминального авторитета, велевшего уроженцам Средней Азии сжечь иномарку. Ущерб составил 3 млн рублей. По данным полиции, он «крышевал» предпринимателей, нанимавших на работу нелегалов.
«Поджигателями оказались уроженцы Таджикистана, а мотивом – личная обида. После задержания выяснилось, что документы у мигрантов поддельные. Кроме того, один из них был осуждён за насилие в отношении представителя власти и выдворен из России. Однако ему удалось вернуться по фальшивому паспорту», – отметили в Следственном комитете
Сейчас правоохранители устанавливают людей, причастных к организации бизнеса с привлечением нелегалов. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству областного главка СКР доложить о ходе расследования.

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#подмосковье
#ск рф
#московская область
#мвд московской области
#мигранты
#автомобиль
#преступление
#пушкино
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Психолог из Хабаровска поверила брачному аферисту и лишилась сбережений
МВД: Психолог из Хабаровска поверила брачному аферисту и лишилась сбережений
24 января 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Хабаровчанка, работающая психологом, поверила брачному аферисту и потеряла свои накопления. Об этом пишет пресс-служба полиции края.
В ноябре 49-летняя женщина познакомилась с мужчиной в мессенджере. Он представился Уильямом и рассказал, что страдает от ментальных расстройств. Женщину он просил оказать ему психологическую помощь и она согласилась.

На онлайн-сессиях новый знакомый поделился историей своей жизни. По его словам, он был высокопоставленным сотрудником одной из иностранных служб. Позже Уильям овдовел и у них с дочерью начались конфликты.

По словам мужчины, он знает русский язык, потому что ездит по миру из-за специфики работы. От общения по видеосвязи и по телефону собеседник отказывался, но потом сказал женщине, что испытывает к ней чувства. Он обещал приехать в России и создать семью с психологом. Женщина, в свою очередь, согласилась оплатить расходы на пересылку денежных средств и документов в РФ.

Некоторое время спустя Уильям сообщил, что отправление задержали на таможне в Турции. Россиянка перевела 500 тысяч рублей на номера телефонов, которые были зарегистрированы за границей. Позже психолог взяла в кредит ещё 1 млн рублей, но злоумышленник продолжал требовать дополнительных переводов. Тогда женщина и поняла, что общалась два месяца с мошенником.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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#происшествие
#мошенники
#новости
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Суд отправил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложников в Москве
24 января 2024, 16:04

Фото: iStock/artursfoto

Суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, который захватил заложников в цветочном магазине в прошлом феврале, об этом сообщает прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице столицы и взяли в заложницы двух продавщиц. Фигурант дела выдвигал требования о предоставлении ему крупной денежной суммы, а также выстрелил в полицейского из травматического пистолета. Обоих преступников задержали.

«С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в столичном надзорном ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело в отношении его сообщника было выделено в отдельное производство.

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#суд
#магазин
#уголовное психиатр
#москва
#заложники
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В Тюмени школьник спланировал убийство одноклассника из-за подруги
24 января 2024, 16:02

Фото: istockphoto/thegoodphoto

Тюменский школьник хотел убить одноклассника за то, что тот уделял знаки внимание его подруге.
Ural Mash пишет, что подросток хранил запрещенные материалы и «писал в тетради своей кровью». Ученик 9 класса хотел втянуть и другого ученика. Он интересовался у него, хочет ли он всех убить. Парень испугался и рассказал об этом классному руководителю, которая сообщила о диалоге полицейским.

Правоохранители обнаружили в телефоне подростка заметки о случаях стрельбы в школах и переписку со школьницей из параллельного класса. Пара обсуждала, как жестоко расправятся с одноклассником за внимание в её сторону. У подростка нашли «чертежи оружия и пневмат».

Заведено два уголовных дела. В данный момент школьник находится в психдиспансере.

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#школа
#подростки
#школьники
#полиция
#новости
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Сенатор Джабаров призвал признать Украину государством-террористом
24 января 2024, 15:59

Фото: istockphoto.com/sandsun

Первый заместитель главы комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что фактически Украина является государством-террористом.
Так он прокомментировал сообщения о том, что украинские СМИ удаляют материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.

«Можно спокойно начинать процедуру международного признания Украины как государства-террориста. Трудно оправдать то, что они совершили в Донецке на рынке в воскресенье. Трудно оправдать то, что они совершили сегодня. <...> Это чистый теракт, за который надо будет отвечать», — отметил в беседе с RT Джабаров.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко отмечал, что пока рано предполагать, что конкретно случилось с Ил-76 в Белгородской области.

«Возможно, техническая неисправность, как сообщают наши каналы. С другой стороны, район приграничный, поэтому исключить засаду ПВО ВСУ тоже нельзя. Они похожие вещи уже делали, ну и «дружественный огонь» — я бы не поручился на 100%, что его не могло быть», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.
Он добавил, что в настоящее время информации слишком мало, чтобы можно было делать какие-либо выводы. Шлепенко подчеркнул, что больше всего жалко экипаж и наших бойцов, которым придётся теперь ждать плену ВС Украины следующего обмена.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж рухнувшего в Белгородской области самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, которое и привело к падению.

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#теракт
#сми
#всу
#пво
#украина
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Жители Краснодарского края сообщили о подземных толчках
24 января 2024, 15:32

Фото: iStock/SteveCollender

Жители двух российский южных республик сообщили о подземных толчках, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, землетрясения произошли в Краснодарском крае и в Республике Адыгеи.

При этом, сообщается, что в Краснодаре магнитуда землетрясения составила четыре. Отмечается, что ощутимые толчки почувствовали жители всех районов города. Так, у некоторых людей раскачивались люстры и гремела посуда.

Об ощущении подземных толчков также сообщили жители Тахтамукайского района Адыгеи.

Напомним, 23 января землетрясение произошло в части западного региона Китая Синьцзян. В результате толчков в районе были разрушены 120 домов.

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#землетрясения
#краснодарский край
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На борту сбитого Ил-76 находились по меньшей мере 12 представителей «Азова»*
24 января 2024, 15:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На борту военного самолёта Ил-76, сбитого над Белгородской областью, находились по меньшей мере 12 представителей нацбатальона «Азов»*, об это сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, военный самолёт рухнул в поле рядом с деревней Яблоново в Корочанском районе Белгородской области. Сообщается, что пилотам удалось увести самолёт от жилых домов и, пожертвовав собой, спасти жизни мирных граждан.

Выяснилось, что на борту самолёта находились как минимум 12 представителей нацбатальона «Азов»* и ещё 53 украинских солдата.

Также стало известно, что экипаж самолёта успел предупредить диспетчеров о внешнем воздействии на самолёт. Предварительно, украинская ракета в среднюю часть самолёта, в район грузовой палубы.

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
#ракета
#самолет
#белгород
#всу
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Экипаж упавшего Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, заявили в Совфеде
Бондарев: экипаж упавшего Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
24 января 2024, 15:11

Фото: РИА Новости/Дмитрий Рыжаков

Экипаж рухнувшего в Белгородской области самолёта Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, которое и привело к падению. Об этом сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в эфире телеканала «Вместе РФ».
Он подчеркнул, что сейчас уже нет сомнений в том, что самолёт был сбит. По его словам, на видео можно заметить характерный след от ракеты и черное облако дыма.

К тому же, экипаж сам успел предоставить информацию о том, что по самолёту был осуществлён удар.

Бондарев подчеркнул, что самолёт точно не мог упасть самостоятельно, поскольку он был исправен, а за штурвалами находились опытные пилоты.

Депутат призвал дождаться информации из «чёрных ящиков», а также оценки комиссии, чтобы разобраться со всеми деталями.

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#совет федерации
#самолет
#лётчики
#крушение
#белгород
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Заказавшая убийство сына москвичка попала на видео
МВД показало видео переговоров с «киллером» о заказе матерью убийства сына
24 января 2024, 15:08

Фото: istock / aruba200

Жительница Москвы, которую задержали по подозрению в причастности к заказному убийству своего сына, общалась со знакомым с целью поиска «киллера». Кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах женщина договаривается об убийстве для подруги, с которой знакома уже 25 лет. На видео запечатлен вопрос исполнителя преступления о том, как нужно будет сообщить о выполнении условий. Москвичка ответила, что даст половину оговоренной суммы. Также «киллер» спрашивает, как нужно будет уведомить о выполнении «заказа». В ответ москвичка говорит, что нужно позвонить матери молодого человека, на которого сделан заказ, и сказать «банан вкусный».


Далее оперативники инсценировали убийство. Для убедительности были сделаны фото потерпевшего с гримом, которое имитирует огнестрельное ранение. Женщин задержали в ходе передачи денег. В их отношении возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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#мвд
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#ранение
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