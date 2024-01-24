В Первоуральске месячный мальчик скончался во время празднования Дня рождения

Фото: iStock/globalmoments
Месячный мальчик скончался, пока его родители праздновали День рождения, об этом сообщает Детская городская больница Первоуральска на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался», — сообщили представители детского медучреждения.
Известно, что врач педиатр навестил семью, в которой погиб ребёнок, в этот же день, однако, мать находилась в столь сильном состоянии алкогольного опьянения, что не смогла вспомнить события минувшего дня.
Читайте также:
В отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело
В Петербурге задержали мать найденной мертвой девятимесячной девочки
В Воронеже у мусорного бака обнаружили связанный труп девушки-подростка
Евгения Парфентьева