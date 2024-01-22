В Воронеже у мусорного бака обнаружили связанный труп девушки-подростка

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Рядом с мусорным баком в Воронеже обнаружили связанный труп 17-летней девушки, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, труп был спрятан в сумке с вещами, сложен пополам и перевязан верёвкой. На ногах и голове убитой были надеты пакеты.
В убийстве подростка подозревают знакомого девушки 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области. Он сам рассказал о совершении преступления своей знакомой, а также о том, что намерен спрятать тело. В настоящий момент мужчину разыскивают.
Тело убитой девушки отправили на экспертизу для установления точной причины её смерти. Иных подробностей случившегося пока не приводится.
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В убийстве подростка подозревают знакомого девушки 28-летнего жителя города Мичуринск Тамбовской области. Он сам рассказал о совершении преступления своей знакомой, а также о том, что намерен спрятать тело. В настоящий момент мужчину разыскивают.
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Евгения Парфентьева