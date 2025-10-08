Обвиняемого в убийстве человека у станции МЦД отправили в СИЗО
Мужчину, обвиняемого в убийстве у станции МЦД «Волоколамская» на северо‑западе Москвы, поместили под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК.
Ранее правоохранители обнаружили тело с ножевым ранением в области шеи — по факту смерти возбудили уголовное дело. По данным МВД, подозреваемый сам обратился в полицию в Туле. Погибший был 1993 года рождения.
В ходе допроса подозреваемый заявил, что между ним и почившим оппонентом возник конфликт из‑за неуплаченного долга — потерпевший должен был ему 35 тысяч рублей.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного ГСУ Дмитрию Беляеву докладывать о ходе расследования.
