Обвиняемого в убийстве человека у станции МЦД отправили в СИЗО

08 октября 2025, 22:56

Обвиняемого в убийстве мужчины у станции МЦД «Волоколамская» взяли под стражу

Фото: istockphoto/Rawf8

Мужчину, обвиняемого в убийстве у станции МЦД «Волоколамская» на северо‑западе Москвы, поместили под стражу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК.