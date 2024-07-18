Обвиняемого за взятки генерала Шамарина сняли с поста замглавы Генштаба ВС РФ

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Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба ВС РФ. Об этом со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина пишут РИА Новости. Как сообщалось ранее, руководителя обвиняют в получении взятки размером в 36 млн рублей.
«Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС России еще в мае, но не уволен, выведен за штат», — заявил адвокат.По словам Дюкина, весной у Шамарина арестовали купленный в кредит автомобиль Mercedes, а также заблокировали зарплатную банковскую карту.
По данным издания, также сегодня, 18 июля, 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста генерала до 21 октября.
Напомним, по данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.
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