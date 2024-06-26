Минобороны просит взыскать 38 млн рублей с завода из дела генерала Шамарина

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МО РФ подало иск к пермскому телефонному заводу «Телта» в АС Москвы на 38,8 млн рублей. Завод фигурирует в деле генерала Вадима Шамарина. Об этом информирует РИА Новости.
Исковое заявление о взыскании 38,784 миллиона рублей было принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 5 августа 2024 года.
По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.
23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. У Шамарина в собственности официально числится квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей.
Арест замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.
23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. У Шамарина в собственности официально числится квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей.
Арест замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова