Обвиняемой в дискредитации ВС РФ педиатру Буяновой передали в СИЗО 20 кг соли

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Экс-педиатру Надежде Буяновой, которую обвиняют в дискредитации ВС РФ и насмешках над сыном участника СВО, передали в СИЗО 20 килограммов соли. Об этом рассказал её адвокат Оскар Черджиев.
По его словам, если руководство изолятора учтёт эту посылку, то лимит на получение передач у Буяновой будет исчерпан. В связи с этим Черджиев собирается написать заявление на отправителя для проведения проверки его личности и цели передачи такого количества пищевой соли в СИЗО.
Адвокат рассказал «Газете.Ru», что мужчина не числится среди знакомых Буяновой и ни разу не присутствовал на слушаниях по её делу. Черджиев убеждён, что это злоумышленник.
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Анастасия Чинкова