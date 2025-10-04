Обвиняемому в мошенничестве начальнику угрозыска в Саратове запретили определенные действия

04 октября 2025, 20:38

Суд запретил определенные действия начальнику угрозыска в Саратове

Фото: istockphoto/simpson33

Октябрьский районный суд Саратова избрал меру пресечения начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №4 Наилу Тугушеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.