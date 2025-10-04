Обвиняемому в мошенничестве начальнику угрозыска в Саратове запретили определенные действия
Октябрьский районный суд Саратова избрал меру пресечения начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №4 Наилу Тугушеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Судья отверг ходатайство о домашнем аресте и применил к Тугушеву меру в виде запрета определённых действий.
По версии следствия, в июле злоумышленник обманным путём выманил у знакомого 300 тыс. рублей, обещая помочь в приобретении красивых автомобильных номеров с сочетаниями 777 и 888.
Расследование провели сотрудники УФСБ по Саратовской области и отдела собственной безопасности ГУ МВД региона. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения).
