У россиянки забрали 11 детей за жестокое обращение

04 октября 2025, 16:53

В Ростовской области у приемной матери забрали 11 детей за жестокое обращение

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Жительница города Шахты Ростовской области жестоко обращалась с 11 приемными детьми. После проверки их забрали сотрудники полиции и органов опеки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.





Действия женщины квалифицировали по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Приемная мать лишала детей нормального питания, медицинской помощи и психологической поддержки. Кроме того, она систематически избивала их и оскорбляла.

«Оперативными действиями правоохранительных органов дети были изъяты из опасных условий и помещены в специализированное учреждение», — говорится в сообщении.