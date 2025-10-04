У россиянки забрали 11 детей за жестокое обращение
Жительница города Шахты Ростовской области жестоко обращалась с 11 приемными детьми. После проверки их забрали сотрудники полиции и органов опеки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Действия женщины квалифицировали по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Приемная мать лишала детей нормального питания, медицинской помощи и психологической поддержки. Кроме того, она систематически избивала их и оскорбляла.
«Оперативными действиями правоохранительных органов дети были изъяты из опасных условий и помещены в специализированное учреждение», — говорится в сообщении.На имущество обвиняемой наложили арест. Материалы уголовного дела рассмотрит Мировой суд Шахтинского района.