Водителя вылетевшего в Фонтанку Porsche арестовали в Петербурге
Водителя Porsche Cayenne, протаранившего ограждение и упавшего в Фонтанку в центре Петербурга, отправили под стражу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Войнова, которому предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
По версии следствия, ранним утром 3 октября Войнов, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, подъехал к нерегулируемому перекрёстку на пересечении улицы Чайковского и набережной Фонтанки на скорости около 60 км/ч, не сохранив постоянного контроля над автомобилем.
Проехав перекрёсток прямо, он не справился с управлением, пробил ограждение, и машина упала в воду. Водитель отказался от обязательного медицинского освидетельствования. В результате ДТП погибла пассажирка.
Читайте также: