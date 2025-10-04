Водителя вылетевшего в Фонтанку Porsche арестовали в Петербурге

04 октября 2025, 17:29

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Водителя Porsche Cayenne, протаранившего ограждение и упавшего в Фонтанку в центре Петербурга, отправили под стражу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.