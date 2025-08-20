Задержан лидер «Русской общины» в Обнинске
Задержан лидер «Русской общины» из Обнинска Руслан Денисов. По информации SHOT, ему предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере — сумма ущерба предварительно оценивается более чем в 1 млн рублей.
Сейчас Денисов содержится в изоляторе временного содержания Калужской области; задержание произошло сегодня рано утром. Заявление на него подал житель Козельска.
Ранее была информация о том, кто стал инициатором избиения игрока «Русской общины» в Подмосковье. По данным Telegram‑канала «Подмосква», нападение спровоцировал футболист соперничающего клуба. Издание отмечает, что этот игрок остаётся на свободе и продолжает публиковать ролики из своей «элитной» квартиры.
Нападавший представлял любительский клуб «Дизель», в составе которого, как утверждается, преобладают выходцы из стран СНГ и республик Кавказа. Потерпевший находится в критическом состоянии: медики диагностировали множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому головного мозга.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, трое молодых людей уже задержаны. Конфликт между командами «Русская община» и «Дизель» случился 18 августа в Щёлкове: словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой несколько игроков напали на одного футболиста; видео с избиением распространили участники «Русской общины».
