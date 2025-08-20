20 августа 2025, 17:02

SHOT: задержан лидер «Русской общины» в Обнинске Руслан Денисов

Задержан лидер «Русской общины» из Обнинска Руслан Денисов. По информации SHOT, ему предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере — сумма ущерба предварительно оценивается более чем в 1 млн рублей.