В Чите мигранта оштрафовали и депортируют за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
Центральный районный суд Читы вынес приговор иностранному гражданину, признанному виновным в пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, обвиняемый опубликовал в открытом доступе видеоматериалы, направленные на популяризацию ЛГБТ-идеологии*. Правонарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей сотрудниками правоохранительных органов. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с последующей депортацией мужчины за пределы Российской Федерации. Решение вступило в законную силу.
