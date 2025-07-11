Изверг избивший 11-летнего мальчика битой, обвинил его в краже

Фото: istockphoto / kieferpix

В Подмосковье 31-летний Василий Васин, известный как Бакс, жестоко избил 11-летнего мальчика, заявив, что ребенок украл у него крупную сумму.



По данным Mash, Васин — инвалид с судимостью за мошенничество, вел Telegram-канал с инструкциями по обналичиванию денег и выбиванию долгов. Видео избиения он опубликовал в канале, но быстро удалил, однако запись попала к бабушке мальчика, которая обратилась в полицию.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила, что дети в семье подвергались издевательствам и со стороны матери. Мальчик систематически избивался и подвергался истязаниям по указанию Васина.

Напомним, мальчик-инвалид был жестоко избит приемным отцом.

Виктория Иванченко

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