Изверг избивший 11-летнего мальчика битой, обвинил его в краже
В Подмосковье 31-летний Василий Васин, известный как Бакс, жестоко избил 11-летнего мальчика, заявив, что ребенок украл у него крупную сумму.
По данным Mash, Васин — инвалид с судимостью за мошенничество, вел Telegram-канал с инструкциями по обналичиванию денег и выбиванию долгов. Видео избиения он опубликовал в канале, но быстро удалил, однако запись попала к бабушке мальчика, которая обратилась в полицию.
Детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила, что дети в семье подвергались издевательствам и со стороны матери. Мальчик систематически избивался и подвергался истязаниям по указанию Васина.
Напомним, мальчик-инвалид был жестоко избит приемным отцом.
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