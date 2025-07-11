«Я ненавижу детей»: в Муроме воспитательница тиранила малышей

11 июля 2025, 15:58

Скандальная запись в детском саду ужаснула родителей в Муроме

Фото: istockphoto / Lordn

В Муроме воспитательница детсада №33 кричала на детей и угрожала им. Мать одной из воспитанниц обнаружила это, записав происходящее на диктофон. Видео публикует телеграм-канал «Осторожно, новости».





На записи слышны крики воспитательницы и голос ее брата, привлеченного к «помощи», не имеющего педагогического образования.





«После того как я забрала ребенка и включила диктофон, у меня пропал дар речи! Восемь часов была запись, и это были восемь часов ада», — рассказала мама Анастасия.

