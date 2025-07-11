«Я ненавижу детей»: в Муроме воспитательница тиранила малышей
Скандальная запись в детском саду ужаснула родителей в Муроме
В Муроме воспитательница детсада №33 кричала на детей и угрожала им. Мать одной из воспитанниц обнаружила это, записав происходящее на диктофон. Видео публикует телеграм-канал «Осторожно, новости».
На записи слышны крики воспитательницы и голос ее брата, привлеченного к «помощи», не имеющего педагогического образования.
«После того как я забрала ребенка и включила диктофон, у меня пропал дар речи! Восемь часов была запись, и это были восемь часов ада», — рассказала мама Анастасия.Воспитательницу уволили, однако мать требует увольнения по статье и наказания заведующей. В прокуратуре и управлении образования в помощи отказали.
Напомним, «учительница года» села в тюрьму за совращение подростка. По данным полиции, женщина совращала мальчика как в своем автомобиле, так и у себя дома.