«Очень быстро»: молния убила «королеву родео»

06 октября 2026, 17:57

«Королеву родео» Ану Феррейру убило молнией в Бразилии

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Бразилии 22-летняя модель Ана Беатрис Араужо Феррейра, известная как «королева родео», погибла от удара молнии. Об этом сообщает CNN Brasil.





Трагедия произошла 3 октября. Девушка находилась во дворе дома вместе с пятилетней племянницей, пока семья готовилась к обеду. Во время небольшого дождя в нее ударила молния.





«Все произошло очень быстро, день был облачным с легким дождем», — рассказал брат погибшей Сезар Аугусто.



«Ана была одной из лучших людей, которых я знал», — отметил он.