«Очень быстро»: молния убила «королеву родео»
«Королеву родео» Ану Феррейру убило молнией в Бразилии
В Бразилии 22-летняя модель Ана Беатрис Араужо Феррейра, известная как «королева родео», погибла от удара молнии. Об этом сообщает CNN Brasil.
Трагедия произошла 3 октября. Девушка находилась во дворе дома вместе с пятилетней племянницей, пока семья готовилась к обеду. Во время небольшого дождя в нее ударила молния.
«Все произошло очень быстро, день был облачным с легким дождем», — рассказал брат погибшей Сезар Аугусто.Ану Беатрис доставили в больницу живой, однако полученные травмы оказались смертельными. По словам брата, девушка была очень близка с семьей и в момент трагедии занималась племянницей.
«Ана была одной из лучших людей, которых я знал», — отметил он.Ана Беатрис училась на физиотерапевта в Университете Унопар, одновременно помогая семье и воспитывая пятилетнего сына Луиса Энрике. В 2025 году она получила титул «королевы родео» на выставке ExpoAlmas в городе Алмас штата Токантинс.
Прощание с девушкой состоялось утром 6 октября. У нее остались сын, родители и шестеро братьев и сестер.