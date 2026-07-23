Молния сожгла жилой дом в российском городе
В Кировской области во время грозы загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в микрорайоне Стройпоселок в городе Кирсе. Предварительно, причиной возгорания стал удар молнии. Огонь уничтожил строение практически полностью.
На месте происшествия работают расчеты спасателей. Информация о пострадавших не приводится.
В ведомстве предупредили, что до конца суток в регионе местами ожидаются грозы, шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, ливни и град.
Ранее сообщалось, что в Егорьевске при пожаре в многоквартирном доме, произошедшем после взрыва газового баллона, погиб один человек
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