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Брак с грузином привел к убийству 14-летней жены: как мать продала дочь «за овец» и лишилась ее

04 сентября 2024, 19:02
Фото: istock/ASphotowed

Фото: istock/ASphotowed

Брак 14-летней Айтадж Шахмаровой из Грузии завершился трагически. Ее родная мать насильно выдала дочь замуж за мужчину, который вдвое старше ее. На момент событий матери было всего 28 лет. За что мужчина расправился с юной супругой расскажет редакция «Радио 1».

Похищение грузинской невесты


За два месяца до трагедии 14-летнюю девочку похитили из села Усеинкенди в Дманисском районе Грузии. Ее учеба в школе была завершена, и все знали, что Айтадж «вышла замуж». Ожидалось, что она будет слушаться мужа и выполнять домашние обязанности: готовить, стирать и убирать, однако несовершеннолетняя не была согласна с выбором матери и всячески стремилась совместной жизни избегать.



Айтадж уходила из дома супруга неоднократно, но родные всегда возвращали ее обратно. Все знали о том, что девочку заставили выйти замуж, но это воспринималось как традиция, частное дело семьи, и никто не считал нужным вмешиваться.

На браке настаивала мать девочки, которая нашла состоятельную семью и не чуралась выдать дочь замуж за слишком взрослого мужчину.

«Она продала дочь за овец. Отдала ее старику, который лишил ее жизни», — говорят жители села.

Фото: istock/IndiaUniform

Убийство невестки в Грузии


В начале октября 2023 года Айтадж вновь попыталась сбежать, но ее муж, разъяренный этим, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья и убил девушку.

Муж Айтадж был приговорен к пожизненному заключению. Суд признал Садыкова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство члена семьи с отягчающими обстоятельствами, незаконное лишение свободы, половые сношения с несовершеннолетней до 16 лет и незаконное хранение оружия. Мать девочки была осуждена на несколько лет в колонии за принуждение к браку.

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«Это было по видеосвязи»: отец свесил за футболку сына-инвалида из окна 10 этажа, приревновав жену
04 сентября 2024, 19:06

Фото: iStock/dragana991

В ноябре 2021 года 43-летняя Татьяна вместе со своей 12-летней дочерью Лизой приехала в Санкт-Петербург на долгожданную встречу с мужем, который проживал в северной столице из-за своей работы. Вместе с ним жил младший сын семейства – десятилетний Костя, имеющий инвалидность. За несколько часов до встречи обезумевший супруг позвонил Татьяне по видеосвязи. На экране женщина увидела, как ее муж держит своего сына-инвалида за футболку, свесив его с десятого этажа. О том, что произошло в тот роковой вечер расскажет редакция «Радио 1».

Долгожданная встреча с супругом и страшный видеозвонок


«Мы уже несколько лет живем в разных городах, Слава уехал в Петербург ради работы, устроился сварщиком и отправлял нам деньги», — рассказала Татьяна «КП-Петербург».

Из-за особенностей со здоровьем младший сын Костя проживает с отцом. Мальчик проходит курс лечения и учится в школе-интернате для слепых и слабослышащих. В конце ноября Татьяна с дочерью должны были приехать навестить главу семейства. Однако на вокзале он их не встретил, а когда женщина позвонила ему, заметила, что муж находится в «подвыпившем состоянии».

«В итоге, около полуночи нас забрал его брат, с которым мы до этого никогда не встречались — просто знали, что он живет в Петербурге. У нас с Лизой не было даже денег на проезд. Брат Вячеслава отвез нас к себе домой. Когда муж знал, что мы у его брата, сказал, что приедет к нам. Я ответила, что не нужно никуда приезжать, встретимся завтра, когда он протрезвеет. Тогда он заявил, что в таком случае выйдет в окно. Брат Славы пошутил: «Когда долетишь до низа — позвони». Эта шутка не понравилась Вячеславу. Он ответил, что выйдет из окна вместе с сыном», — рассказала Татьяна.

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Вывесил сына в окно десятого этажа


В момент телефонного разговора 10-летний Коля спал. Отец резко скинул его с кровати и поволок за собой. Мальчик пытался схватиться за простыню и все, что попалось под руку, но Вячеслав потянул его к окну. Затем он перевесил сына через окно десятого этажа и некоторое время держал за футболку, прежде чем затащить обратно.

«Это все происходило по видеосвязи, я не смогла смотреть и отвернулась от экрана, сразу позвонила в полицию», — сообщила женщина.

Трагедии удалось избежать. Вскоре мужчина занес сына в квартиру. Татьяна предполагает, что такое неадекватное поведение мужа могло быть связано с ревностью.

Проблемы с запрещенными веществами


По словам Татьяны, проблемы с алкоголем у её мужа начались давно. Он не раз проходил курс кодирования, но вскоре снова возвращался к спиртному. Однако в тот день, по мнению Татьяны, причиной всех бед стал не алкоголь. Она давно замечала, что Вячеслав тратит большие суммы денег на что-то непонятное.

Против Вячеслава было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

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Три человека погибли при обстреле со стороны ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом
Гладков: Три человека погибли при обстреле ВСУ Новой Таволжанки
04 сентября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Жизни трех человек унес обстрел со стороны боевиков ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области, пишет глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя. От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что у одного человека зафиксировано непроникающее ранение груди, живота и головы, а у другого — ранения спины, предплечья и ног, их госпитализировали.

Украинские неонацисты регулярно атакуют приграничные российские территории. Радикалы выбирают в качестве целей ни в чем не повинных гражданских.

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#новости
#вячеслав гладков
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Стало известно, чем Трамп приводит в ужас гостей острова педофила Эпштейна
Mirror: посетители острова Эпштейна боятся, что Трамп обнародует их имена
04 сентября 2024, 19:02

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Влиятельные и известные люди, которые в свое время посещали остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации и умер за решеткой, боятся, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может обнародовать их имена. Об этом пишет газета Mirror.
«Люди очень нервничают <...> Они сейчас будут в слепой панике <...> Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковер. Если Трамп вернется, их дни будут сочтены», — приводит газета слова одной из женщин, пострадавшей от рук Эпштейна.
По информации издания, среди тех влиятельных особ, о пребывании которых на острове Эпштейна известно Трампу, есть люди из Великобританиии.

Ранее сообщалось, что в деле Эпштейна фигурировал экс-президент США Билл Клинтон, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс и другие знаменитости. При этом надо отметить, что наличие той или иной фамилии в списках не обязательно свидетельствует о причастности обладателя последней к преступной деятельности Эпштейна.

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#люди
#трамп
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Турист из Болгарии, оскорбивший россиян, умер в Турции после драки с охраной
04 сентября 2024, 18:45

Фото: iStock/carlotoffolo

Турист из Болгарии скончался с наручниками на руках на курорте Кушадасы в Турции после драки с охраной отеля. Об этом сообщает Turizm Guncel.
По данным издания, болгарин во время отдыха перебрал с алкоголем и начал буянить, оскорблял туристов из России и громко кричал. Сотрудники отеля попытались его успокоить, однако им это сделать не удалось. Тогда охрана скрутила дебошира, надев на него наручники.

Некоторое время спустя мужчина потерял сознание и упал. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать его смерть.

В настоящее время все сотрудники отеля, которые участвовали в задержании туриста, задержаны. Выясняется причина смерти дебошира.

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#смерть
#отдых
#охрана
#мужчина
#медики
#сотрудники
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Спасатели вынесли из подмосковного леса женщину, у которой отказали ноги
04 сентября 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

К пожилой женщине, у которой отказали ноги во время сбора ягод в лесу у деревни Нефедиха Дмитровского городского округа, пришли на помощь спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Отмечается, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который неподалёку собирал клюкву и стал свидетелем того, как женщине стало плохо.

«Прибыв в район места вызова, спасатели связались с очевидцем происшествия по телефону и объяснили, как передать им геолокацию. Узнав точное местоположение пострадавшей, спасатели быстро нашли её. У женщины 1949 года рождения были характерные признаки инсульта», — говорится в сообщении.
Пенсионерку уложили на носилки и вынесли из леса и передали её ожидавшей на дороге бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

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#дмитровский городской округ
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#лес
#пенсионерка
#мособлпожспас
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Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко скончался в возрасте 65 лет
04 сентября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», ушел из жизни на 66-м году. Об этом проинформировала в Telegram-канале пресс-служба партии.
«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — отмечается в заявлении.

Что послужило причиной смерти неизвестно. О месте и времени прощания пообещали сообщить позже.

Сергей Иваненко родился в Грузии 12 января 1959 года в городе Зестафони, окончил МГУ, где позже преподавал на экономическом факультете.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

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#артист
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Мужчина ударил ножом женщину за отказ в знакомстве в Подмосковье
В Воскресенске мужчина ударил ножом женщину за отказ в знакомстве
04 сентября 2024, 14:56

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина напал на женщину с ножом в подмосковном Воскресенске, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Все произошло, когда потерпевшая шла домой ночью, а злоумышленник приставал, желая познакомиться и не принимая никаких отказов. После агрессор стал сыпать угрозами, один из жильцов дома напротив решил вступиться за женщину.
В момент перепалки нападавший схватил нож, полоснув им заступника и жертву. Мужчину задержали, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что извращенец в Москве приставал к 12-летней школьнице и требовал, чтобы она разделась. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.

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#новости подмосковья
#криминал
#полиция
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«Назвал бревном»: Москвичка обвинила психолога в изнасиловании после сеанса раскрепощения
Москвичка обвинила психолога в изнасиловании после сеанса раскрепощения
04 сентября 2024, 14:54

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Москве 20-летняя девушка, которая работает фитнес-тренером, обратилась в полицию с обвинением в изнасиловании. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел после того, как девушка решила обратиться за помощью к специалисту после расставания с парнем, который сравнил ее с «бревном» в постели.

Психолог предложил клиентке сеанс раскрепощения, который, по ее словам, изначально вызывал у нее сомнения. Однако она согласилась на эксперимент. В ходе сеанса между ними произошла интимная связь на столе, затем на диване и в душе.

После того как психолог предложил заняться оральным сексом, девушка сначала отказалась, но затем согласилась. Позже она призналась, что настолько сильно не раскрепощалась даже рядом со своим парнем, который ушел от нее.

Психолог отметил, что как раз из-за этого жених и бросил девушку, сравнив ее с бревном. Москвичка почувствовала себя униженной и покинула кабинет без одежды.

Вскоре она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии. Психолог был задержан.

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#расследование
#девушка
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Полиция Дагестана не хочет заводить дело на парня, выстрелившего в свою девушку
04 сентября 2024, 14:47

Фото: iStock/blinow61

Дагестанские полицейские отказываются разбираться с молодым человеком, который выстрелил в ногу своей 17-летней девушки, которая заразила его и еще восьмерых друзей гонореей. Об этом сообщает Mash Gor.
Согласно сообщению, дагестанский парень влюбился в местную девушку. Друзья предупреждали его, что девушка имеет довольно свободные нравы, но парень не поверил, познакомил ее с мамой, пара стала жить вместе. Тогда приятели решили доказать своему другу распущенность его возлюбленной и пригласили ее на свидание. Девушка согласилась встретиться сразу с девятью ребятами.

Измена произошла прямо на глазах жениха. От злости он выстрелил девушке в ногу из пневматического пистолета. А позже выяснилось, что все участники свидания заболели гонореей.

Девушка написала заявление в полицию. Однако ей прямо сказали, что заниматься этим делом никто не будет.

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