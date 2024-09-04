Брак с грузином привел к убийству 14-летней жены: как мать продала дочь «за овец» и лишилась ее

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Брак 14-летней Айтадж Шахмаровой из Грузии завершился трагически. Ее родная мать насильно выдала дочь замуж за мужчину, который вдвое старше ее. На момент событий матери было всего 28 лет. За что мужчина расправился с юной супругой расскажет редакция «Радио 1».
Похищение грузинской невесты
За два месяца до трагедии 14-летнюю девочку похитили из села Усеинкенди в Дманисском районе Грузии. Ее учеба в школе была завершена, и все знали, что Айтадж «вышла замуж». Ожидалось, что она будет слушаться мужа и выполнять домашние обязанности: готовить, стирать и убирать, однако несовершеннолетняя не была согласна с выбором матери и всячески стремилась совместной жизни избегать.
Айтадж уходила из дома супруга неоднократно, но родные всегда возвращали ее обратно. Все знали о том, что девочку заставили выйти замуж, но это воспринималось как традиция, частное дело семьи, и никто не считал нужным вмешиваться.
На браке настаивала мать девочки, которая нашла состоятельную семью и не чуралась выдать дочь замуж за слишком взрослого мужчину.
«Она продала дочь за овец. Отдала ее старику, который лишил ее жизни», — говорят жители села.
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Убийство невестки в Грузии
В начале октября 2023 года Айтадж вновь попыталась сбежать, но ее муж, разъяренный этим, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья и убил девушку.
Муж Айтадж был приговорен к пожизненному заключению. Суд признал Садыкова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство члена семьи с отягчающими обстоятельствами, незаконное лишение свободы, половые сношения с несовершеннолетней до 16 лет и незаконное хранение оружия. Мать девочки была осуждена на несколько лет в колонии за принуждение к браку.
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