Брак с грузином привел к убийству 14-летней жены: как мать продала дочь «за овец» и лишилась ее

В ноябре 2021 года 43-летняя Татьяна вместе со своей 12-летней дочерью Лизой приехала в Санкт-Петербург на долгожданную встречу с мужем, который проживал в северной столице из-за своей работы. Вместе с ним жил младший сын семейства – десятилетний Костя, имеющий инвалидность. За несколько часов до встречи обезумевший супруг позвонил Татьяне по видеосвязи. На экране женщина увидела, как ее муж держит своего сына-инвалида за футболку, свесив его с десятого этажа. О том, что произошло в тот роковой вечер расскажет редакция «Радио 1».