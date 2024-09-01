«Я хочу жить»: житель Иркутской области заступился за жену и был забит до смерти, подробности

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12 ноября 2021 года в городе Усть-Илимск Иркутской области произошла трагедия. Четверо мужчин напали на случайных прохожих – мужчину и женщину. О том, кем оказался один из злоумышленников и что изувеченный мужчина успел сказать перед смертью своей жене расскажет редакция «Радио 1».
На семейную пару напала группа пьяных парней
В вечер трагедии молодая женщина решила встретить мужа с работы и вместе с ним дойти до автобусной остановки. Путь семейной пары пролегал через небольшую лесную тропинку. Не успели они пройти и несколько десятков метров, как сзади раздался крик.
«Стойте!» – произнес грозный мужской голос.
Дмитрий и Олеся обернулись и увидели четверых рослых молодых людей в состоянии алкогольного опьянения.
«Мы не успели осознать, что происходит, как они подбежали к нам и начали нападать. Я оказалась первой под ударом. Муж бросил в снег рюкзак с колонкой и бросился ко мне на защиту. Трое сразу же переключились на него, ударили кулаками и сбили с ног. Четвертый схватил меня, чтобы я не смогла убежать и позвать на помощь», – привела подробности нападения пострадавшая.
Нападавшие требовали деньги и мобильные телефоны
Преступники вскоре озвучили свои требования. Они приказали супругам отдать им гаджеты и деньги. Дмитрий с Олесей передали им всё: телефоны и банковскую карту, на которой осталось всего 1,5 тысячи рублей. Это, видимо, ещё больше разозлило нападавших. Они нашли палки и продолжили избивать их.
«Хотя муж уже был ранен, он продолжал защищать меня. Когда кто-то из нападавших обращался ко мне, он вставал и пытался остановить подонков. Он даже солгал им, крикнув, что я беременна и меня трогать нельзя, но их это не остановило», – рассказала Олеся.
Женщина просила у разъяренных мужчин дать ей возможность позвонить, чтобы родственники перевели деньги, но ей не поверили. Но другое предложение – переписать на злоумышленников гараж, их заинтересовало.
Фото: istockphoto/gorodenkoff
Пока сообщники размышляли над этим вариантом, Олеся разглядела лица нападавших. Внезапно она узнала одного из них — молодого человека, занимавшегося кикбоксингом с её сыном Андреем.
«Он тогда остановил друзей и сказал, чтобы нас перестали бить. Но время было упущено. Муж ещё был в сознании, но не мог двигаться. Эти люди неожиданно пришли в себя и начали помогать вытаскивать Дмитрия. Я сказала, что справлюсь сама, лишь бы они ушли. Они ответили, что найдут нас, если я обращусь в полицию. Потом забрали телефоны и даже не позволили вызвать скорую помощь», — рассказала женщина.
Через некоторое время ей удалось вытащить супруга из леса. У случайного прохожего она попросила мобильный телефон и вызвала скорую помощь.
Когда Дмитрия уносили в реанимобиль, он успел сказать жене: «Я хочу жить». Тогда Олеся еще не догадывалась, что это их последнее прощание. В больнице врачи поставили тяжелый диагноз. Мужчину избили так, что травмы оказались критическими. Он впал в кому и вскоре скончался.
Задержание нападавших
«Когда эти подонки били его, они насмехались, говоря, что он не мужик, раз не может ответить», — вспомнила женщина.
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