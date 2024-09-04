Турист из Болгарии, оскорбивший россиян, умер в Турции после драки с охраной

Фото: iStock/carlotoffolo
Турист из Болгарии скончался с наручниками на руках на курорте Кушадасы в Турции после драки с охраной отеля. Об этом сообщает Turizm Guncel.
По данным издания, болгарин во время отдыха перебрал с алкоголем и начал буянить, оскорблял туристов из России и громко кричал. Сотрудники отеля попытались его успокоить, однако им это сделать не удалось. Тогда охрана скрутила дебошира, надев на него наручники.
Некоторое время спустя мужчина потерял сознание и упал. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать его смерть.
В настоящее время все сотрудники отеля, которые участвовали в задержании туриста, задержаны. Выясняется причина смерти дебошира.
Читайте также:
Зарезал и закопал: Ревнивый африканец жестоко убил россиянку на тропическом острове, подробности
Туристка пожаловалась на отдых в Анапе
Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице
Некоторое время спустя мужчина потерял сознание и упал. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать его смерть.
В настоящее время все сотрудники отеля, которые участвовали в задержании туриста, задержаны. Выясняется причина смерти дебошира.
Читайте также:
Зарезал и закопал: Ревнивый африканец жестоко убил россиянку на тропическом острове, подробности
Туристка пожаловалась на отдых в Анапе
Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице
Элина Позднякова