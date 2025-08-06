«Очень мягкая»: Адлерская чача убила трёх человек и покалечила ещё нескольких

06 августа 2025, 12:07

В Сочи трое человек погибли после употребления чачи, купленной на местном рынке

Фото: Istock/bhofack2

В Краснодарском крае три человека погибли и один пострадал после употребления чачи, купленной на рынке. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.