«Очень мягкая»: Адлерская чача убила трёх человек и покалечила ещё нескольких
В Краснодарском крае три человека погибли и один пострадал после употребления чачи, купленной на рынке. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, семья купила чачу на рынке «Баzар», расположенном на Урожайной улице в Сочи. После употребления крепкого спиртного напитка серьёзно ухудшившееся состояние здоровья привело к смерти нескольких членов семейства. Среди погибших — мать, бабушка и брат местного жителя. Отмечается, что жена брата выжила и была госпитализирована.
Задержаны двое продавцов, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Отмечается, что в соцсетях есть сообщения о других пострадавших, но официальных подтверждений нет. Причины отравления могут быть связаны с метиловым спиртом, техническими примесями или некачественным сырьём.
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