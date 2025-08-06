Жительнице Нижнего Тагила предъявили обвинение в гибели 11 человек при взрыве газа

06 августа 2025, 11:51

дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле после взрыва газа (Фото: РИА Новости/МЧС РФ)

Следственный комитет РФ по Свердловской области предъявил обвинение Елене Сербиновой в причинении смерти по неосторожности 11 людям, сообщил URA.RU адвокат обвиняемой Алексей Гольцев.





Напомним, что 1 августа 2024 года в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв газа, после обрушилась часть здания. В результате погибли пять взрослых и шесть детей, в том числе 12-летняя дочь Елены.



Следствие считает, что взрыв, приведший к обрушению пятиэтажки, случился из-за скопления газовоздушной смеси именно в квартире Сербиновой. Сама Елена вину категорически отрицает. На тот момент её семья переехала в Екатеринбург. Газ в жилище был перекрыт, форточки были открыты для проветривания. За месяц до взрыва квартиру проверяли газовики, которые не выявили нарушений. Об этих и других несоответствиях в деле обвиняемая сообщила в видеообращении к главе СКР Александру Бастрыгину.



«Я потеряла дочь в этой трагедии, это самое большое горе для меня. Но сейчас, спустя год, <...> я вынуждена доказывать свою невиновность <...>. Прошу вас обратить внимание на важные детали, подтверждающие мою непричастность к взрыву», — заявила Сербинова.