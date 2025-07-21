Очередь из 700 машин на автоподходе к Крымскому мосту: ожидание превышает два часа

21 июля 2025, 07:57

Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи

Фото: iStock/Sergey Denisenko

На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась очередь из 701 транспортного средства. Ожидание проезда составляет более двух часов, сообщается в оперативном Telegram-канале, освещающем ситуацию на транспортном переходе.





Со стороны Крыма в очереди ожидают проезда около 79 машин. Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Грузовой транспорт направляется в Крым по альтернативным маршрутам через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.





«В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств», — говорится в сообщении на 7.00 мск.