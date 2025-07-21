Очередь из 700 машин на автоподходе к Крымскому мосту: ожидание превышает два часа
Почти 800 машин стоят в очереди у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи
На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась очередь из 701 транспортного средства. Ожидание проезда составляет более двух часов, сообщается в оперативном Telegram-канале, освещающем ситуацию на транспортном переходе.
Со стороны Крыма в очереди ожидают проезда около 79 машин. Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Грузовой транспорт направляется в Крым по альтернативным маршрутам через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
«В очереди со стороны Тамани находится 701 транспортное средство. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств», — говорится в сообщении на 7.00 мск.
Водителям рекомендуется учитывать время ожидания и планировать свои поездки заранее. Ситуация на мосту остается под контролем, и власти продолжают следить за потоком транспорта.
Крымский мост, также называемый Керченским мостом, это транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, а также Крым и материковую Россию. Он состоит из двух параллельных мостов: автомобильного и железнодорожного. Это самый длинный мост, построенный в России, и один из самых длинных в Европе.