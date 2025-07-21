В Ленобласти малыш попал в реанимацию, свалившись в зазор между платформой и вагоном поезда

21 июля 2025, 03:52

В Ленобласти малыш выпал из коляски между перроном и вагоном поезда и попал в реанимацию

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Малолетний ребёнок выпал из коляски в зазор между перроном и вагоном электропоезда на станции Саблино в Ленинградской области. Младенец был доставлен в реанимацию. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.





Инцидент произошёл вечером 20 июля 2025 года во время посадки пассажиров на электричку, следовавшую в Санкт-Петербург. Малыш выпал из коляски между перроном и вагоном поезда.



Пострадавший мальчик в тяжёлом состоянии был экстренно доставлен в больницу и помещён в реанимационное отделение.





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«Ленинградским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — добавили в Telegram-канале.