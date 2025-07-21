Падение обломков БПЛА на станции Каменоломни: задержка 26 пассажирских поездов

21 июля 2025, 07:04

РЖД: пожар на ж/д станции в Ростовской области привел к задержке 26 поездов

Фото: iStock/InnaPoka

На станции Каменоломни в Ростовской области произошло ЧП: обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на объект инфраструктуры, вызвав пожар. В результате инцидента график движения поездов нарушен — задерживаются 26 пассажирских составов. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.