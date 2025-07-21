Падение обломков БПЛА на станции Каменоломни: задержка 26 пассажирских поездов
На станции Каменоломни в Ростовской области произошло ЧП: обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на объект инфраструктуры, вызвав пожар. В результате инцидента график движения поездов нарушен — задерживаются 26 пассажирских составов. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
По данным Северо-Кавказской железной дороги, задержка поездов составляет от 13 минут до 4,5 часов. Составы проезжают станцию со сниженной скоростью в связи с проведением аварийных работ. Для ликвидации последствий происшествия был задействован пожарный поезд. Оперативный штаб координирует работы по устранению последствий инцидента.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков загорелась кровля строений на станции, а также произошло возгорание цветочного магазина в поселке. К счастью, по предварительным данным, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем местных властей и служб экстренного реагирования.
Читайте также: