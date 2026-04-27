Очередное землетрясение зафиксировали у берегов Азербайджана
Специалисты зафиксировали подземные толчки в Каспийском море магнитудой 4,3. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.
Его сотрудники утверждают, что очаг землетрясения залегал на глубине более 74 километров. Как утверждают ученые, это уже не первое сейсмособытие в регионе за последнее время. В апреле нынешнего года в акватории Каспийского моря у берегов Азербайджана зарегистрировали свыше 20 землетрясений.
Местный геолог Тельман Алиев в интервью агентству пояснил, что серия значительных подземных толчков в регионе привела к накоплению тектонических напряжений. По словам эксперта, это стало причиной активизации грязевых вулканов на Апшеронском полуострове.
