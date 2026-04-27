Очередное землетрясение зафиксировали у берегов Азербайджана

27 апреля 2026, 00:14

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Азербайджана

Специалисты зафиксировали подземные толчки в Каспийском море магнитудой 4,3. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.