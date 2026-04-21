У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

21 апреля 2026, 05:45

Фото: iStock/allanswart

У восточного побережья Камчатки учёные зафиксировали землетрясение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал единой геофизической службы РАН.





Подземный толчок магнитудой 5,0 произошёл во вторник в 13:55 по местному времени (04:55 мск). Эпицентр находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 66,2 километра. В населённых пунктах полуострова интенсивность природного явления предварительно оценили в 3 балла. Угрозу цунами не объявляли.



18 апреля сообщалось о землетрясении магнитудой 5,0 в западной части Японии. Эпицентр катаклизма находился в префектуре Нагано.



