У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
Утром 13 апреля у побережья северных Курил произошло землетрясение. Об этом рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее информации, магнитуда подземных толчков составила 4,8. Эпицентр находился в 128 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 51 километра. Сейсмолога уточнила, что в населённых пунктах Курильских островов землетрясение не ощущалось. Тревогу цунами также не объявляли.
