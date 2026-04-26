Жители перепутали землетрясение с аудиосистемой проезжавшей мимо машины

26 апреля 2026, 22:12

Жители Турции перепутали землетрясение с аудиосистемой проезжавшей мимо машины

Фото: istockphoto/Grassetto

В субботу вечером в стамбульском районе Султангази произошел инцидент, напугавший посетителей местного кафе. Как сообщает портал Birgün, люди в панике выбежали на улицу, приняв сильную вибрацию за подземные толчки.





Опубликованные кадры с камер видеонаблюдения запечатлели, как мужчины, спокойно игравшие в настольную игру, вдруг начинают озираться по сторонам и в спешке покидают помещение, создав небольшую давку в дверях. Посетитель заведения Орхан Кескин рассказал, что внезапно здание начало шататься, а стекла — трястись. Позже выяснилось, что причиной переполоха стал проезжавший мимо автомобиль с чрезвычайно мощной аудиосистемой.





«Я выбежал одним из первых. За мной был один мужчина, он так запаниковал, что упали со стола все стаканы. Был очень громкий звук, мы сильно паниковали. Потом на улице нам прохожие сказали, что никакого землетрясения не было», — приводит его слова издание.



