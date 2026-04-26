Жители перепутали землетрясение с аудиосистемой проезжавшей мимо машины
Жители Турции перепутали землетрясение с аудиосистемой проезжавшей мимо машины
В субботу вечером в стамбульском районе Султангази произошел инцидент, напугавший посетителей местного кафе. Как сообщает портал Birgün, люди в панике выбежали на улицу, приняв сильную вибрацию за подземные толчки.
Опубликованные кадры с камер видеонаблюдения запечатлели, как мужчины, спокойно игравшие в настольную игру, вдруг начинают озираться по сторонам и в спешке покидают помещение, создав небольшую давку в дверях. Посетитель заведения Орхан Кескин рассказал, что внезапно здание начало шататься, а стекла — трястись. Позже выяснилось, что причиной переполоха стал проезжавший мимо автомобиль с чрезвычайно мощной аудиосистемой.
«Я выбежал одним из первых. За мной был один мужчина, он так запаниковал, что упали со стола все стаканы. Был очень громкий звук, мы сильно паниковали. Потом на улице нам прохожие сказали, что никакого землетрясения не было», — приводит его слова издание.
Инцидент произошел на фоне сохранения высокой сейсмической обеспокоенности в регионе. Ровно год назад, 23 апреля 2025 года, в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2. Тогда, по данным властей, пострадали 236 человек, но удалось избежать жертв и серьезных разрушений.
Эксперты продолжают предупреждать о высокой вероятности более мощного землетрясения в Мраморном море. Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган пояснял, что одна из ветвей Северо-Анатолийского разлома проходит у берегов Стамбула. По расчетам городской мэрии, при толчках магнитудой 7,5 в городе могут обрушиться не менее 90 тысяч зданий, а потребность во временном жилье возникнет примерно у 4,5 миллиона человек. Страховые компании оценивают потенциальный ущерб от такого события более чем в 325 миллиардов долларов.