«Очередной теракт»: В Бердянске взорвали автомобиль главы совета Василия Нечета

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В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы совета Василия Нечета, назначенного российскими властями. Он ранен, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Бердянской ГВА Николая Матвиенко, назначенного киевским режимом.