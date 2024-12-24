«Очередной теракт»: В Бердянске взорвали автомобиль главы совета Василия Нечета

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В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы совета Василия Нечета, назначенного российскими властями. Он ранен, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Бердянской ГВА Николая Матвиенко, назначенного киевским режимом.
«Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует», — рассказал Матвиенко.
О состоянии Нечета информации нет. Российская сторона данную информацию не подтверждала.
Напомним, Бердянск находится под контролем РФ. Нечет ранее заведовал домом культуры «Нефтехим». После того, как город был освобожден российскими войсками, он перешел на сторону России, вступил в ряды «Единой России» и был назначен председателем совета Бердянска.
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