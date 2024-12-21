Очевидцы сообщили о взрыве в отделении банка в Петербурге

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О взрыве в отделении банка на Среднеохтинском проспекте Петербурга сообщили очевидцы, передает Baza. Уточняется, что выбило дверь здания. На место выдвинулись представители оперативных служб города.
Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Северной столице, когда молодой человек кинул коктейль Молотова в двери военкомата. Уточнялось, что мужчина перевел аферистам почти миллион рублей. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Перед этим стало известно, что в московском районе Отрадное в ТЦ «Форт» задержали пенсионерку, взорвавшую петарду в МФЦ. Сначала речь шла о стрельбе, однако позже выяснилось, что пожилая женщина, с ее слов, говорила с украинскими мошенниками.
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Никита Кротов