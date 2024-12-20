В Белгородской области БПЛА атаковали автомобили

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии (ВСУ) атаковали Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Teлеграм-канале.
«ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по нашей территории. Предварительно, пострадавших нет», — обратил внимание Вячеслав Гладков.
Глава Белгородской области отметил, что целью по меньшей мере одной из атак Вооружённых сил Украины стал грузовой автомобиль в городе Щебекино — его повредили FPV-дроном.
На участке автодороги Шебекино — Белгород ещё один беспилотный летательный аппарат сдетонировал во время удара о дорожное полотно, в итоге повредились кузов и колёса легкового автомобиля, подчеркнул Вячеслав Гладков.
«Информация о последствиях атак уточняется», — резюмировал глава региона.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ выпускали в направлении города в пятницу утром ложные цели, а не реальные снаряды, из-за чего в городе долго звучала сирена, предупреждающая об опасности с воздуха.
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Ольга Енгалычева