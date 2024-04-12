Очевидец раскрыл состояние владельца взорвавшейся в Москве машины

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Очевидец происшествия Ленар заявил, что водитель автомобиля, взорвавшегося на севере Москвы, был не сильно травмирован, однако находился в шоковом состоянии.
«Мужчина на тротуаре сидел, там уже ему помогали. Я свою машину проверил. Водитель в сознании был. Стоять на ногах мог, всё нормально, крови не было, в шоке просто. Сильный взрыв был. Подумал про свою машину, у меня сигнализация сработала. Самыми первыми пожарные приехали, потом «скорая» и потом только ДПС», — поделился в беседе с Газета.ру очевидец.
По заявлению свидетеля, мужчина не истерил и не кричал. У самой машины после взрыва пострадали двери, низ и задняя часть.
Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. Сообщалось, что взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель авто получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
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