В Люберцах загорелся припаркованный автомобиль

Видео: пресс-служба Росгвардии МО
Машина марки «ГАЗель», припаркованная на одной из улиц в Люберцах, внезапно загорелась, в тушении пожара приняли участие сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Утром сотрудники двух патрульных экипажей группы задержания увидели, что над капотом припаркованного автомобиля поднимается густой дым. Водитель попытался остановить горение самостоятельно, но не справился, и пламя продолжило распространяться. Росгвардейцы бросились на помощь водителю и одновременно вызвали пожарных», — говорится в сообщении.Для борьбы с чрезвычайной ситуацией сотрудники Росгвардии разделились: двое из них начали бороться с огнём при помощи огнетушителя из служебной машины, а ещё двое перекрыли дорогу, чтобы защитить от опасности проезжающие автомобили.
Горящую «ГАЗель» потушили прибывшие пожарные. В ходе инцидента никто не пострадал.
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