Жительница Алма-Аты Мадина заявила об ужасном шоке во время землетрясения

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Жительница Алма-Аты Мадина поделилась, как пережила землетрясение.
По её словам, она всю ночь пробыла в машине.
Она добавила, что некоторым людям пришлось простоять на улице.
Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.
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«У меня ужасный шок был в тот момент. Сначала я подумала, что это мне так чудится, потом люстры начало трясти. Я пошла будить родителей, а после мы с семьёй начали молиться всем святым. Толчки продолжались, по-моему, около 10 минут всего лишь, но было ощущение, как будто целый час. У меня уже все плохие мысли в голову полезли, стала вспоминать Турцию, Японию. Потом нам сестра позвонила из другого дома, сказала быстро на улицу выбегать. Как попало оделись. Я успела только схватить кошелек с документами. Думала, полчаса постоим и обратно вернемся. А смотрю, в чате пишут, что второй толчок был. Потом сказали, еще будет афтершок. Слава богу, у нас есть машина, мы в ней сидели всю ночь», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Мадина.
Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.
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Мелисса Тимофеева