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Жительница Алма-Аты Мадина заявила об ужасном шоке во время землетрясения

«Газета.ru»: Жительница Алма-Аты Мадина рассказала о пережитом землетрясения
23 января 2024, 18:39
Фото: istockphoto.com/Petrovich9

Фото: istockphoto.com/Petrovich9

Жительница Алма-Аты Мадина поделилась, как пережила землетрясение.
По её словам, она всю ночь пробыла в машине.

«У меня ужасный шок был в тот момент. Сначала я подумала, что это мне так чудится, потом люстры начало трясти. Я пошла будить родителей, а после мы с семьёй начали молиться всем святым. Толчки продолжались, по-моему, около 10 минут всего лишь, но было ощущение, как будто целый час. У меня уже все плохие мысли в голову полезли, стала вспоминать Турцию, Японию. Потом нам сестра позвонила из другого дома, сказала быстро на улицу выбегать. Как попало оделись. Я успела только схватить кошелек с документами. Думала, полчаса постоим и обратно вернемся. А смотрю, в чате пишут, что второй толчок был. Потом сказали, еще будет афтершок. Слава богу, у нас есть машина, мы в ней сидели всю ночь», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Мадина.


Она добавила, что некоторым людям пришлось простоять на улице.

Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.

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#ночь
#жители
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#землетрясение
#машина
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Гладков: Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области
23 января 2024, 18:20

Фото: iStock/NatureNow

Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области, об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом», — прокомментировал ситуацию Гладков.

По словам губернатора, в результате взрыва никто не пострадал.

При этом, в доме, в который угодил беспилотный летательный аппарат, взрывной волной выбило окна. Также пострадали стены и линия электроснабжения.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Напомним, 22 января дрон-камикадзе нанёс удар по белгородскому селу Репьяховка. В результате взрыва пострадал мирный житель.

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#белгород
#вячеслав гладков
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Опрокинувшийся в Тверской области лесовоз перекрыл трассу М-10 в сторону Москвы
23 января 2024, 17:56

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На трассе М-10 опрокинулся лесовоз, перекрывший движение в сторону Москвы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Водитель лесовоза не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате две полосы движения по направлению в сторону Москвы перекрыты. В ближайшие 20 минут движение будет возобновлено по одной полосе», — прокомментировал сложившуюся ситуацию собеседник агентства.

Как отметили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие произошло на 155-м километре трассы. В настоящий момент на месте аварии работают полицейские и спасатели.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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#дтп
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#трасса
#мвд
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Пьяная рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки подростков в Кирове
23 января 2024, 17:32

Фото: iStock/utah778

В Кирове врач-рентгенолог, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении четырех часов не могла расшифровать снимки группы старшеклассников для военкомата. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 22 января в Кировскую городскую больницу прибыла группа девятиклассников, чтобы пройти флюорографию для военкомата. Исследование провели быстро, однако с его расшифровкой возникли проблемы. Дети прождали результаты более четырех часов.

Одна из мам сняла позвала врача-рентгенолога и сняла на видео, судя по которому специалист была пьяной. Она попыталась оправдаться смертью бабушки, и пояснила, что выпила много успокоительного. Родители пытались вызвать заведущую, однако все сотрудники разбежались по кабинетам. В итоге на место приехал экипаж полицейских, однако к тому моменту все снимки были расшифрованы.

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СК РФ назвал приоритетную версию гибели самолёта Falcon 10 в Афганистане
СК считает версию отказа двигателей основной в расследовании аварии Falcon 10
23 января 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Pinkypills

Отказ двигателей рассматривается в качестве основной причины аварии самолёта Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ.
По словам сотрудников СК, как и положено, рассматриваются самые различные причины и версии аварии, но одна из приоритетных — технические неполадки в виде отказа двигателей. В настоящее время следователи проводят обыски, изымают и изучают документы, которые могут иметь значение для следствия, предпринимают другие необходимые следственные действия.

Следственный комитет вместе с послом России в Афганистане и представителями Росавиации постоянно получают информацию о состоянии выживших россиян. В настоящее время предпринимаются все необходимые действия для организации их транспортировки в Москву.

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#следственный комитет
#следователи
#аварии
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#ск
#самолет
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Блогер Гаджиев гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час
23 января 2024, 16:13

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Блогер Гаджи Гаджиев со своими приятелями гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час, чтобы снять интересные ролики для социальных сетей. При этом, гонщики подвергают опасности всех, кто находится с ними на столичных дорогах.
Гаджиев с друзьями снимает «хайповые» ролики, разгоняясь на запрещённой законом скорости в 200 километров в час и подрезая проезжающие мимо машины. Автолюбители даже уходят на общественных дорогах в занос, а на вопрос «Зачем?», отвечают — «Просто побаловаться».

При этом, несмотря на то, что количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в 2023 году, аварийность на столичных дорогах всё равно остаётся весьма высокой.

Самой страшной дорогой по праву считается МКАД. Однако, не стоит забывать и о «дороге смерти», которой называют Кутузовский проспект.

По информации статистического портала rusdtp.ru, только за 23 января 2024 года на дорогах Москвы произошла 21 авария, в которой пострадали 23 человека, один погиб.

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#мкад
#авария
#машины
#блогер
#дтп
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36-летний мужчина оказался в полиции из-за нарисованных голых детей
Петербуржец попал в полицию после попытки распечатать фото голых детей из аниме
23 января 2024, 15:35

Фото: istock / Oleksandr Todorov

В Санкт-Петербурге 36-летний мужчина захотел распечатать фотографии нарисованных голых детей из аниме и попал в руки сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает «Фонтанка», мужчина направился в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Гранд Каньон» и поднялся на третий этаж, где находится аппарат для печати фотографий. Кто-то из писателей ТЦ заметил детские образы и сообщил полицейским.

Молодого человека задержали. На найденных у него снимках нашли голых детей из аниме. Петербуржец объяснил, что нашел эти фотографии в интернете.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с мужчиной и отпустили его. Вернули ли анимешнику картинки обратно, неизвестно.

Ранее стало известно, что в Таиланде арестовали россиян за незаконную организацию азартных игр. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#аппарат
#мужчина
#тц
#полиция
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В Сургуте у 10-летней девочки парализовало руку и ногу после насморка
23 января 2024, 15:22

Фото: istock / gorodenkoff

В Сургуте десятилетнюю девочку частично парализовало после обычного насморка. Об этом сообщает сайт сургутской клинической травматологической больницы.

Главный детский нейрохирург Югры Елена Богословская заявила, что сначала у ребенка был обычный насморк при ОРЗ.

«Несмотря на проводимое лечение на амбулаторном этапе воспалительный процесс прогрессировал, и ребенок был госпитализирован. В отделении оториноларингологии СОКБ очищали пазухи с помощью дренирования», — рассказала врач.
По словам медика, гной попал в головной мозг и глазницу девочки, вследствие чего у нее парализовало руку и ногу и начал закрываться глаз. Медики прооперировали ребенка и удалили гнойный очаг из полости черепа, таким образом предотвратив дальнейший отек мозга.

Сейчас девочка чувствует себя лучше, а движения в теле приходят в норму. У пациентки прошли головные боли, со зрением все в порядке.

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#девочка
#болезни
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Более 120 домов разрушило и повредило землетрясение в части западного Китая
23 января 2024, 15:06

Фото: istockphoto.com/maconline99

В части западного региона Китая Синьцзян произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за которого было разрушено и повреждено более 120 домов.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», из-за стихии были ранены шесть человек. Кроме этого, были повреждены линии электропередач, но электроснабжение было быстро восстановлено. К месту эпицентра природного явления было направлено около 200 спасателей.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал сильные снегопады на Камчатке и Сахалине. В то же время он отметил, что в Приморском крае ожидается улучшение погодных условий.

«На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит своё влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра — более 50 см, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 м, а то и выше», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

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#циклон
#землетрясения
#происшествия
#китай
#погода
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В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики
23 января 2024, 15:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, подозреваемого в убийстве и поджоге, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Информация о преступлении поступила от пожарных, которые нашли тело с ножевыми ранениями в ходе тушения квартиры в многоэтажном доме на улице Маяковского в Лобне», — отмечается в сообщении.

Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.

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#криминал
#полиция
#убийство
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