В Грузии разбился военный вертолет

Фото: iStock/MMADIA
Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. Об этом сообщил телеканал Pirveli.
Уточняется, что вертолет упал в районе села Дисвели. Согласно данным портала «Инфо Рустави», в результате происшествия погиб один человек.
Иные подробности в настоящее время остаются неизвестными. Официального комментария от МВД страны также пока не поступало.
Ранее в СК РФ сообщили, что четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области. Воздушное судно выполняло полет из города Зея в Джелтулак. Вертолет вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски продолжались более суток.
Читайте также:
Вертолёт с пассажирами совершил жёсткую посадку в Иркутской области
Вертолет Robinson разбился в Амурской области, есть погибшие
В Мурманской области получил повреждения вертолет Ми-8
Иные подробности в настоящее время остаются неизвестными. Официального комментария от МВД страны также пока не поступало.
Ранее в СК РФ сообщили, что четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области. Воздушное судно выполняло полет из города Зея в Джелтулак. Вертолет вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски продолжались более суток.
Читайте также:
Вертолёт с пассажирами совершил жёсткую посадку в Иркутской области
Вертолет Robinson разбился в Амурской области, есть погибшие
В Мурманской области получил повреждения вертолет Ми-8
Екатерина Коршунова