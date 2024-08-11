Очевидцы рассказали о горящих авто и поврежденном пункте Ozon после падения ракеты ВСУ

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Во дворе дома, куда упала ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ), загорелись автомобили, передает Mash.
На место происшествия прибыли семь машин скорой помощи. Также в результате взрыва был поврежден пункт выдачи заказов Ozon.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ракета ВСУ упала на один из домов в Курске и вызвала пожар.
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Александр Климов