В Курске возник пожар из-за падения сбитой ракеты на жилой дом

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В Курске падение сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дом привело к пожару, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы», – сообщил он.
Ранее над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучало около десяти взрывов. Незадолго до этого в городе объявили ракетную опасность.
Ранее, утром 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника на курском направлении остановлено.
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