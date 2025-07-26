Пассажир самолета устроил пьяный дебош во время рейса Санкт-Петербург — Калининград

26 июля 2025, 23:48

Пьяный человек напал на сотрудника компании «Победа» после отстранения от полета

Фото: iStock/Dushlik

Пьяный пассажир самолета напал на сотрудника авиакомпании «Победа» после того, как его отстранили от полета. Об этом сообщает ТАСС.





Инцидент случился во время рейса Санкт-Петербург — Калининград. Как оказалось, пассажир, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно на борту самолета. Сотрудник «Победы» принял решение отстранить от полета дебошира, после чего тот нанес ему травму.





«Затем он был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время наш коллега находится на лечении в больнице», — рассказали агентству в пресс-службе компании.