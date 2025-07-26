Пассажир самолета устроил пьяный дебош во время рейса Санкт-Петербург — Калининград
Пьяный человек напал на сотрудника компании «Победа» после отстранения от полета
Пьяный пассажир самолета напал на сотрудника авиакомпании «Победа» после того, как его отстранили от полета. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент случился во время рейса Санкт-Петербург — Калининград. Как оказалось, пассажир, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно на борту самолета. Сотрудник «Победы» принял решение отстранить от полета дебошира, после чего тот нанес ему травму.
«Затем он был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время наш коллега находится на лечении в больнице», — рассказали агентству в пресс-службе компании.