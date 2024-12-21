Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ в Москве

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Очевидцы сообщают о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на cеверо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Посетители были эвакуированы из здания. Уточняется, что на место выехали оперативные службы.
По данным Telegram-канала SHOT, пенсионерка-поджигательница была задержана в ТЦ «Форт». Отмечается, что она взорвала петарду в помещении МФЦ по заданию украинских кураторов. В результате произошедшего никто не пострадал.
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Екатерина Коршунова