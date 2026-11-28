28 ноября 2026, 19:28

Мошенники похитили у пенсионера из Москвы 40 млн рублей

Фото: Istock/NanoStockk

Мошенники похитили 40 млн рублей у столичного пенсионера. Как уточнили в прокуратуре Москвы, общение с аферистами началось с ложного сообщения о кредиторской задолженности.





Преступники попросили мужчину ввести код и пройти по ссылке. Затем с ним связались лжесиловики и под угрозой уголовной ответственности призвали помочь следствию. Пенсионер поверил и установил приложение для общения.

«Мне сообщили, что для решения вопроса необходимо очистить счета», — рассказал потерпевший в полиции.