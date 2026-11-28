«Очистите счета»: Мошенники увели у столичного пенсионера 40 млн рублей
Мошенники похитили у пенсионера из Москвы 40 млн рублей
Мошенники похитили 40 млн рублей у столичного пенсионера. Как уточнили в прокуратуре Москвы, общение с аферистами началось с ложного сообщения о кредиторской задолженности.
Преступники попросили мужчину ввести код и пройти по ссылке. Затем с ним связались лжесиловики и под угрозой уголовной ответственности призвали помочь следствию. Пенсионер поверил и установил приложение для общения.
«Мне сообщили, что для решения вопроса необходимо очистить счета», — рассказал потерпевший в полиции.Москвич снимал сбережения, обменивался словами-паролями и передавал деньги курьерам — аферисты выдали их за сотрудников фельдслужбы. Часть денег он оставил в микроволновой печи квартиры, код от которой ему сообщили мошенники. Ущерб составил 40 млн рублей. Прокуратура контролирует установление обстоятельств преступления.