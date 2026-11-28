В Улан-Удэ девочка на тюбинге вылетела на дорогу и врезалась в легковушку
В Улан-Удэ 11-летняя девочка на тюбинге врезалась в автомобиль. Об этом сообщает МВД по Бурятии.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днём 28 ноября на улице Ринчино. Школьница скатилась на ватрушке со стихийной горки, выехала на проезжую часть и столкнулась с легковушкой Toyota Corolla, за рулём которой находился 28-летний водитель.
После ЧП врачи экстренно доставили несовершеннолетнюю в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось об инциденте в Ставропольском крае. Там 13-летний подросток за рулём иномарки спровоцировал ДТП.
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