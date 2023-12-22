Одесситка попросила припугнуть мужа с помощью военкомов на скорой помощи

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Жительница Одессы попросила припугнуть своего мужа мобилизацией с помощью военкомов на скорой помощи, об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг».
Напомним, вчера в сети появилось видео из Одессы, на котором местная жительница пытается отбить своего спутника у мужчин в военной форме, которые пытаются затолкать его в машину скорой помощи.
Отмечается, что знакомый одесситки согласился помочь ей. Вместе с коллегами он действительно попытался напугать её мужа, а автомобилем скорой помощи они управляли потому, что в это время участвовали в операции по доставке раненых военнослужащих в больницы.
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«Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, «напугать мобилизацией» своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества», - прокомментировали ситуацию в командовании.
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Евгения Парфентьева