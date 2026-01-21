Пожар в Подмосковье охватил 10 тысяч квадратных метров
МЧС: пожар в Подмосковье охватил 10 тысяч квадратных метров
Пожар вспыхнул на складе в городе Протвино городского округа Серпухов. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным спасателей, огонь вспыхнул в двухэтажном складском здании. Горят паллеты с упакованной сантехникой.
Сотрудники МЧС оперативно вытащили 20 газовых баллонов из горящего здания. В настоящее время пожарные продолжают работу по тушению пламени.
«Тушение продолжается. На данный момент, сведений о пострадавших не поступало», — заявил представитель ведомства.Ранее в Краснодарском крае после серии взрывов загорелся жилой дом.