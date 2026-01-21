В Коми задержали подозреваемого в убийстве 14‑летней девочки

21 января 2026, 00:20

Фото: iStock/Rawf8

Мужчину задержали по подозрению в убийстве 14-летней школьницы в Инте, с которой у него был затяжной конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Коми.





После того как девочка пропала, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»). В ходе расследования оперативники вышли на местного жителя. Как выяснилось, поводом для убийства мог послужить давний конфликт преступника с семьёй жертвы.



«Подозреваемый задержан, в отношении него будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СКР.