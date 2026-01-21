В Ленобласти иномарка врезалась в бензовоз и разлетелась на куски
На трассе Р‑21 «Кола» в Ленинградской области легковой автомобиль Nissan столкнулся с бензовозом «Ситрак». В результате удара оба пассажира легковушки погибли на месте, передаёт РЕН ТВ.
Авария произошла на 150‑м километре трассы Р‑21 «Кола» в Волховском районе. По данным ГКУ «Леноблпожспас», водитель бензовоза не пострадал и от медицинской помощи отказался.
Легковой автомобиль после столкновения превратился в груду металла. Прицеп бензовоза отделился от кабины и опрокинулся на бок, а в цистерне образовалась пробоина, которая привела к разливу нефтепродуктов.
По информации источника РЕН ТВ, обгоны в момент ДТП не совершались. Одной из причин аварии могла быть плохая видимость на участке дороги, так как он недостаточно освещается.
На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты заняты ликвидацией последствий утечки топлива и расследованием обстоятельств аварии.
