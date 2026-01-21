В Ленобласти иномарка врезалась в бензовоз и разлетелась на куски

21 января 2026, 02:59

Два человека погибли при столкновении иномарки с бензовозом в Ленобласти

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

На трассе Р‑21 «Кола» в Ленинградской области легковой автомобиль Nissan столкнулся с бензовозом «Ситрак». В результате удара оба пассажира легковушки погибли на месте, передаёт РЕН ТВ.