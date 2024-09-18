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В Ливане зафиксирована новая серия взрывов беспроводных устройств связи

18 сентября 2024, 17:39
Фото: istockphoto/VeroRo39

Фото: istockphoto/VeroRo39

Ливанские средства массовой информации сообщают о новой серии взрывов беспроводных устройств связи. На этот раз взрываются не пейджеры, а другие гаджеты: мобильные телефоны, автомагнитолы и рации.


Уже несколько человек пострадали в результате новой серии взрывов коммуникационных устройств, сообщает телеграм-канал Baza. Один из взрывов произошёл во время похорон сына Али Аммара, депутата парламента Ливана от «Хезболлы». Он погиб вчера во время аналогичного взрыва пейджера.

Сообщается, что сдетонировали около 500 раций и ноутбуков, принадлежащих членам «Хезболлы». Есть информация о 12 погибших. Ранения получили сотни человек в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана. Со слов местных жителей, взрываются также магазины сотовой связи и бытовая техника в домах. В некоторых зданиях начались пожары.

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#взрывы
Лидер Бразилии подтвердил Путину желание искать пути урегулирования конфликта на Украине
Путин изложил главе Бразилии взгляд РФ на урегулирование конфликта на Украине
18 сентября 2024, 17:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил заинтересованность во вкладе страны в поиск путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-бразильского стратегического партнёрства, а также подтвердили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве в нескольких сферах, в том числе торговой и энергетической.

Путин также выразил готовность России оказать помощь в связи с природными пожарами, охватившими несколько регионов Бразилии.

Кроме того, бразильский президент подтвердил свою заинтересованность во внесение вклада в урегулирование украинского конфликта. В связи с этим, Путин изложил коллеге принципиальные российские оценки на этот счёт.

В заключение лидеры обсудили график будущих контактов и условились встретиться на саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

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#россия
#украина
#владимир путин
#конфликт
#политика
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Раскрыта главная проблема команды Байдена
Политолог Маркелов: Байден не может объяснить участие США в конфликтах на Земле
18 сентября 2024, 17:44

Фото: сайт Белого дома США

Политический советник, политолог Сергей Маркелов заявил, что сейчас команда президента США Джо Байдена столкнулась с основной проблемой – невозможности дать объяснения участия страны во многих конфликтах по всему миру.
«Главная проблема, с которой на сегодня столкнулась команда Байдена, — как объяснить тотальное участие США во всевозможных мелких, крупных и среднего размера конфликтах по всему земному шару. Стратегия отвечает на вопросы: как участвуют США, зачем они дают Тайваню деньги, как они на этом усиливаются. Товарищ Байден объяснить не может», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Маркелов.

Вместе с этим США, как и коллективному Западу, так и не удалось изолировать Россию и отменить её. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Удалось отменить разговоры об отмене России. Этой повестки уже нет. Невозможно постоянно ссылаться на статистику и говорить, что раз от раза на наши форумы приезжает всё большее количество стран и участников. Запад сам себя исключил из этой повестки, это их проблема. Это даже не проблема, а их беда. Люди приезжают на форумы, даже из тех стран, которые мы объявили недружественными из-за их политики. Люди-то тянутся, а их по рукам бьют», – ответила «Петербургскому дневнику» Захарова.

Она подчеркнула, что это Запад не может найти общий язык с людьми, разделяющими иную точку зрения, в то время как Россия открыта для всех.

Ранее сообщалось, что в этом году страны Запада приобрели у России титан на 264,9 миллиона долларов.

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#сша
#россия
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#страны
#мария захарова
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#запад
#байден
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Будапешт созвал комиссию из-за причастности венгерской фирмы к взрывам в Ливане
18 сентября 2024, 17:21

Фото: istockphoto/rarrarorro

Венгерская партия «Наша Родина» парламентскую комиссии по международной безопасности. Её целью будет выяснение роли Венгрии в событиях в Ливане, где накануне начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам движения «Хезболла».
Как сообщил депутат парламента от этой партии Элед Новак, заседание указанной комиссии было решено инициировать после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, назвала зарегистрированную в Будапеште фирму BAC Consulting Kft. как на производителя данной партии пейджеров.

Парламентарий также призвал антитеррористический комитет и правоохранительные органы провести обыски в домах подозреваемых, найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма, и объявить их в случае необходимости в международный розыск.

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#розыск
#заседание
#депутат
#венгрия
#комиссия
#ливан
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НАТО готовит Эстонию к конфликту между альянсом и Россией
Карус: НАТО поставила перед Таллином новую задачу на случай конфликта с РФ
18 сентября 2024, 16:20

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО поставила перед армией Эстонии задачу подготовиться к возможному вооруженному конфликту между альянсом и Россией. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус в эфире эстонского гостелерадио ERR.
«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях (на территории России – ред.), и именно тогда они смогут прибыть (в Эстонию – ред.) и предпринять следующие шаги», — заявил Карус.

По его словам, до начала конфликта на Украине от эстонской армии ожидалось, что она должна продержаться хотя бы 10 дней, чтобы дождаться, когда на ее территорию будут переброшены основные силы НАТО. При этом в новых вводных фигурируют «фундаментальным изменением» для военной доктрины страны.

Карус добавил, что Эстония теперь может однозначно рассчитывать на участие сил альянса в возможном конфликте с Россией. Таким образом, по его словам, на сегодняшний день все союзные войска включены в эстонские военные планы. Уже известно, в чем будут заключаться их действия на территории Эстонии, и что они привезут с собой в случае возможного конфликта.

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#эстония
#рф
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«Расстрелять вертолет Лукашенко»: Как заговорщики планировали переворот в Белоруссии
Беларусь-1: Заговорщики планировали расстрелять из пулемета вертолет Лукашенко
18 сентября 2024, 16:09

Фото: Сайт Кремля

Заговорщики, которые планировали государственный переворот в Белоруссии, собирались расстрелять из пулемета вертолет президента РБ Александра Лукашенко. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1» в анонсе к документальному фильму об участниках заговора. Детали раскрыл один из осужденных Юрий Зенкович.
«(Собирались — ред.) расстрелять вертолет главы государства либо на взлете, либо на посадке из крупнокалиберного пулемета», — сказал о планах Зенкович в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко».

Зенковича приговорили в Минске 5 сентября 2022 года. Его признали виновным по делу о заговоре с целью захвата власти. Заговорщик получил 11 лет колонии усиленного режима.

Ранее Лукашенко в ходе выступления на патриотическом форуме «Если мы едины» в честь Дня народного единства заявил, что нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны.

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#лукашенко
#фильм
#история
#уголовное дело
#суд
#политика
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Депутат Чепа назвал глупостью план Эстонии запретить флоту РФ ходить по Балтике
18 сентября 2024, 15:53

Фото: istockphoto/Dovapi

Планы Эстонии запретить кораблям российского флота передвижение по Балтийскому морю неосуществимы и являются просто глупостью. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он подчеркнул, что такие идеи осуществить невозможно и они являются просто чушью. Таким образом парламентарий отреагировал на заявление командующего Силами обороны Эстонии Андруса Мерило о том, что его страна совместно с Финляндией должна разработать меры по полному запрету передвижения флота России по Финскому заливу.

По мнению парламентария, даже говорить о такой возможности, так как никакими мерами, указами и законами не получится такие планы реализовать. Прибалтийские страны могут сколь угодно долго наращивать своё сотрудничество в «морской обороне», а российский флот как ходил по Балтике, так и будет ходить, заключил Чепа.

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#эстония
#финляндия
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Эстония и Финляндия хотят закрыть Финский залив для движения флота РФ
18 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Эстония и Финляндия разрабатывают план полного запрета движения флота России в Финском заливе. Об этом журналистам рассказал командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило, его слова передает ТАСС.
«Морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — заявил Мерило.

Он пояснил, что закрытие Финского залива будет зависеть от ситуации с безопасностью. По его словам, данная мера будет принята в случае возникновения какой-либо опасности со стороны России, для собственной защиты.

Ранее в Минобороны Финляндии сообщили, что российское судно подозревается в предполагаемом нарушении финских границ. Уточнялось, что речь шла о границе морской акватории в Финском заливе.

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#минобороны
#эстония
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Песков не видел сообщения о планах Киева открыть новый фронт против России
18 сентября 2024, 13:58

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел информации о планах Киева совместно с Соединенными Штатами Америки обучать террористов для открытия нового фронта в Сирии против российских сил. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что киевский режим в сотрудничестве с США активно обучает членов террористической группировки «‎Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям производства беспилотников, что может привести к открытию нового фронта.

Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии
Украина договорилась с террористами об операциях против ВС России в Сирии

Журналисты спросили у Пескова о реакции Кремля на эту информацию. Пресс-секретарь президента ответил, что не видел этих данных и не располагает конкретной информацией, поэтому не может ничего сказать по этому поводу.

До этого стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии с целью привлечения их к операциям против России. Встреча между сторонами прошла 18 июня этого года под строгими мерами безопасности.

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* Террористическая организация, запрещенная в России
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#всу
#истребители
#пво
#переговоры
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Walla: Израиль планировал взрыв пейджеров в качестве первого удара в боях с «Хезболлой»
18 сентября 2024, 13:21

Фото: iStock/butenkow

Израиль взорвал пейджеры ливанской «Хезболлы», потому что оказался в ситуации, когда можно потерять эту возможность. Об этом сообщает израильский портал Walla, ссылаясь на американских чиновников.
«Подрыв устройств планировалось применить в качестве «неожиданного первого удара» в случае начала полномасштабных боевых действий, чтобы временно парализовать «Хезболлу» и дать Израилю преимущество в атаке», — приводит издание слова бывшего израильского чиновника.

По данным издания, в последние дни израильские спецслужбы забеспокоились тем, что ливанская группировка может заметить, что с пейджерами что-то не так. Из-за этого руководство Израиля решило осуществить задуманную операцию.

При этом в статье говорится, что израильский министр обороны Йоав Галант проинформировал об операции своего американского коллегу Ллойда Остина за несколько минут до подрыва пейджеров, однако деталей не уточнил.

Напомним, 17 сентября сотни пейджеров в Ливане неожиданно сдетонировали практически в один момент. В результате этого происшествия пострадали около трех тысяч человек, восемь человек погибли. Власти Ливана обвинили в этом Израиль.

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Стало известно, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой

CNN: За взрывами принадлежащих членам «Хезболлы» пейджеров стоит Израиль
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#происшествия
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