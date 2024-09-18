В Ливане зафиксирована новая серия взрывов беспроводных устройств связи

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Ливанские средства массовой информации сообщают о новой серии взрывов беспроводных устройств связи. На этот раз взрываются не пейджеры, а другие гаджеты: мобильные телефоны, автомагнитолы и рации.
Уже несколько человек пострадали в результате новой серии взрывов коммуникационных устройств, сообщает телеграм-канал Baza. Один из взрывов произошёл во время похорон сына Али Аммара, депутата парламента Ливана от «Хезболлы». Он погиб вчера во время аналогичного взрыва пейджера.
Сообщается, что сдетонировали около 500 раций и ноутбуков, принадлежащих членам «Хезболлы». Есть информация о 12 погибших. Ранения получили сотни человек в Бейруте, Бекаа, Набатии и на юге Ливана. Со слов местных жителей, взрываются также магазины сотовой связи и бытовая техника в домах. В некоторых зданиях начались пожары.
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Александр Бойцов