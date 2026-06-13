Признанного в России террористом математика задержали в Ереване
В ереванском аэропорту Звартноц полиция задержала российского математика, публициста и культуролога Михаила Вербицкого*. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как сообщил журналист Олег Кашин**, россиянина взяли под стражу по запросу Москвы. Вербицкого* разыскивают по делу об оправдании терроризма. В настоящее время он находится в изоляторе.
В 1995 году Вербицкий завершил обучение в аспирантуре Гарвардского университета и получил докторскую степень по математике, а позднее занимал должность профессора на факультете математики НИУ ВШЭ. Помимо академической деятельности, пубицист проявил себя и в музыкальной индустрии: в 1998 году он основал независимый лейбл UR‑REALIST. Под этим брендом музыканты выпустили более 40 альбомов, среди которых — записи группы «Гражданская оборона».
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