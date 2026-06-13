Признанного в России террористом математика задержали в Ереване

13 июня 2026, 00:45

Российского математика Вербицкого* задержали в Ереване

Фото: istockphoto/Rawf8

В ереванском аэропорту Звартноц полиция задержала российского математика, публициста и культуролога Михаила Вербицкого*. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».