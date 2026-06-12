Подростку оторвало руку на летней подработке в Ленобласти
В Ленинградской области 15‑летняя девушка получила серьёзную травму во время рабочей смены на местном предприятии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Педиатрического университета.
Кисть правой руки школьницы затянуло между валиками станка. В результате с запястья сняло кожу, а мышцы размозжил механизм устройства. На пострадавшей конечности наблюдались множественные ссадины и раны.
Девушку экстренно госпитализировали и подготовили к сложной операции, которую хирурги клиники проводили на протяжении трех часов. Полностью сохранить руку не удалось, но врачи спасли конечность. Теперь пациентке предстоит длительный курс реабилитации и регулярное наблюдение у врачей.
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