Полиция избила пропалестинских активистов на демонстрации в Лондоне

13 июня 2026, 01:27

Полиция задержала более 100 человек на пропалестинской акции в Лондоне

Фото: istockphoto/Lawrey

В Лондоне силовики задержали 107 человек во время акции протеста против приговора пропалестинским активистам. Участники демонстрации выражали поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action, пишет Telegraph.