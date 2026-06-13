Полиция избила пропалестинских активистов на демонстрации в Лондоне
В Лондоне силовики задержали 107 человек во время акции протеста против приговора пропалестинским активистам. Участники демонстрации выражали поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action, пишет Telegraph.
Ранее суд вынес приговор ее членам, которых признали виновными в умышленном повреждении имущества на предприятии израильской оборонной компании Elbit, расположенной в Великобритании. Активистов приговорили к тюремным срокам от четырех лет и восьми месяцев до семи лет.
Демонстрация прошла возле здания Королевского суда в столичном районе Вулидж. Сотни сторонников Palestine Action собрались там, чтобы выразить несогласие с вынесенным решением. В итоге полиции пришлось применить силу и спецсредства, чтобы разогнать несанкционированную протестную акцию.
Читайте также: